Ex Udinese | Rodrigo Becao può tornare in Italia: il Torino ci prova

L’ex Becao dopo un solo anno passato al Fenerbahce potrebbe fare ritorno in Italia. Infatti, il Torino si è mosso per il centrale brasiliano. Come riporta La Stampa infatti, la squadra di Vanoli necessita di un centrale dopo l'addio di Buongiorno. Se per la corsia i granata hanno scelto di puntare su Gosens, il ballottaggio per un posto in difesa è ancora in atto.