Udinese / Becao preoccupa: è ancora alle prese con il problema al flessore

C'è un problema che tiene banco in casa Udinese in queste ore: l'infortunio di Rodrigo Becao. Senza il centrale brasiliano i bianconeri hanno subito 7 gol nelle ultime tre partite, uno score che dimostra la sua importanza nei meccanismi della retroguardia di Sottil. Il difensore ha stupito per la sua utilità in fase difensiva, grazie alle sue spiccate qualità in marcatura e in fase d'interdizione che ne hanno fatto uno dei migliori difensori del nostro campionato. La vera scoperta, in questa stagione, è il suo apporto anche in fase offensiva, capace di siglare 2 gol e un assist fin qui in Serie A.