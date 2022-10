Notizie Udinese | Becao tra recupero e rinnovo – la rassegna stampa

I friulani si godono la sua posizione in classifica e pensano già a come affrontare i biancocelesti domenica prossima. Quella con l'Atalanta è stata una vera e propria sfida al cardiopalma che ha visto un 2-2 come risultato finale e probabilmente anche come quello più giusto.

Con gli orobici è sicuramente mancata la leadership di un condottiero come Rodrigo Becao, ai box per un affaticamento muscolare. Il centrale brasiliano è ormai un insostituibile per Sottil, ma la sua presenza è in dubbio anche per la prossima gara. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<