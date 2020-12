Becao squalificato per la Juventus

UDINE – L’Udinese ha chiuso ieri sera il suo 2020 nel peggiore dei modi, uscendo sconfitto dalla Dacia Arena nella partita contro il Benevento per 0-2. Una sconfitta che ha spedito la squadra bianconera al dodicesimo posto in classifica, nella seconda parte, e che ha minato quanto di buon fatto fino ad adesso dalla squadra di Gotti.

La partita di ieri ha anche lasciato una brutta eredità in vista della sfida alla ripresa. Il tre gennaio infatti l’Udinese scenderà in campo contro la Juventus all’Allianz Stadium, con i bianconeri feriti dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno proprio tra le mura amiche contro la Fiorentina. I bianconeri di Torino avranno alcuni problemi in difesa, vista la squalifica di Cuadrado per l’espulsione rimediata all’inizio della partita contro i viola.

Se Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, problemi legati alle squalifiche ci saranno anche per la squadra di Gotti. Nella sfida persa contro il Benevento ieri sera infatti è stato ammonito il difensore brasiliano Rodrigo Becao che, in quanto in diffida, sarà costretto a saltare il match contro i bianconeri. Gotti ha già la soluzione per sostituire il difensore. Al suo posto dovrebbe infatti giocare De Maio, con il difensore che proverà ad arginare la Juventus, ferita dopo la sconfitta con cui ha chiuso il 2020. Dopo la Juventus, in una partita molto difficile per la squadra di Gotti, per i bianconeri ci saranno il Bologna fuori casa, e poi il Napoli in casa, per poi andare a Genoa con la Sampdoria e terminare questo ciclo con il recupero contro l’Atalanta, che precederà la partita con l’Inter, ultima del girone di andata prima dell’inizio del girone di ritorno, che vedrà la squadra di Gotti affrontare nella prima partita lo Spezia. Un inizio di anno tutt’alto che facile per i bianconeri, in cui servirà tutta la cattiveria e la ferocia agonistica della squadra.