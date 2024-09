Udinese – Behrami deluso da Runjaic: “3-5-2? Un passo indietro…”

Terminata la sfida tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e l'Udinese di Kosta Runjaic , non è mancato il commento da parte di un calciatore esperto e che ha vestito la maglia dei bianconeri per tanto tempo: Valoron Behrami . Ecco le dichiarazioni del centrocampista svizzero poco dopo la sfida di campionato.

"L'Udinese ha fatto un deciso passo indietro tornando al 3-5-2 proposto con l'Inter, soprattutto perchè la squadra stava acquisendo una nuova identità col 3-4-2-1. A inizio stagione era nato qualcosa di nuovo, ovvero una squadra propositiva e più votata al calcio che si vede fare oggi. Avevo visto una nuova proposta con tante soluzioni, mentre con l'Inter ho rivisto il 3-5-2 molto prevedibile della scorsa stagione, anche perché l'Udinese non porta dentro il campo i suoi centrali difensivi come ha fatto l'Inter ma resta molto sulle posizioni". Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul primo match da titolare in campionato di Isaak Tourè <<<