Udinese – Behrami su Lazar Samardzic: “Deve ancora crescere”

Valon Behrami è senza ombra di dubbio un calciatore importante per l'Udinese. Ecco le sue parole su Lazar Samardzic e sulla squadra

Behrami ha detto la sua riguardo Lazar Samardzic e soprattutto la squadra bianconera. Stiamo parlando di un centrocampista che sicuramente sa cosa serve in questo momento al team allenato da Gabriele Cioffi. Ecco il commento importante sul calciatore nato in Germania, ma che gioca per la nazionale serba.