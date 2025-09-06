Udinese News – Bencina commenta il futuro di Zaniolo e della squadra

L'ex centrocampista dell'Udinese ha commentato quale secondo lui sarà il futuro di Zaniolo nella squadra di Runjaic

L'ex centrocampista Claudio Bencina ha totalizzato 82 presenze indossando la maglia dell'Udinese. In un'intervista a Il Gazzettino, l'ex giocatore nato a Trieste nel 1956 ha espresso le sue opinioni sull'inizio della stagione dei bianconeri: "L'Udinese ha iniziato bene, ma nel calcio è necessario rimanere cauti. Non si può mai sapere cosa possa accadere durante un lungo percorso, ma a me piace. La squadra appare ben organizzata e viene guidata da un allenatore competente. Runjaic è ben voluto nello spogliatoio, il che lo rende credibile e facilita il suo lavoro. La società ha fatto bene a rinnovargli il contratto prima dell'inizio del campionato, un chiaro indicativo della fiducia riposta nell'allenatore".

Su Nicolò Zaniolo: "Le qualità di questo giocatore sono indiscutibili. Tutti si aspettano buone prestazioni da lui, incluso il ct della Nazionale, e Zaniolo potrebbe trovare motivazioni ulteriori per dare un contributo significativo all'Udinese in vista del prossimo Mondiale. Credo, avendo giocato nell'Udinese e conoscendo l'ambiente, che Zaniolo potrà beneficiare di trovarsi in un contesto privo di pressioni, dove regna la serenità e dove riceve supporto da tutti. Trova l'atmosfera perfetta per esprimere al meglio il suo talento".

Bencina ha poi dedicato alcune parole a Keinan Davis, figura centrale dell'attacco bianconero: "Spero che la fortuna finalmente gli sorrida. È il classico attaccante moderno, un gigante dotato di tecnica, capace di leggere il gioco e di supportare la squadra, con una velocità tale da rendere difficile togliergli la palla. Non vedo debolezze in questa Udinese, che ha tutte le possibilità per raggiungere il primo obiettivo, ovvero una salvezza tranquilla. La squadra è in buone mani, non mi riferisco solo all'allenatore, ma anche alla società e alla proprietà".