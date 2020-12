Benevento, Insigne: “Mercoledì sarà dura, Udinese grandissima squadra”

UDINE – Intervenuto ai microfoni di OttoChannel, Roberto Insigne, ala destra del Benevento, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Genoa e della prossima sfida, in programma mercoledì sera sul campo dell’Udinese: “Era una partita molto difficile, ci tenevamo a vincerla soprattutto perché si trattava di uno scontro diretto per la salvezza. Ovviamente sono felice anche per il mio gol, che ci ha consentito di sbloccare la gara. Il nostro compito resta quello di rimanere in Serie A. La classifica è molto bella, ma pensiamo soltanto a salvarci. Il nostro obiettivo è questo e non cambia. Restiamo con i piedi per terra. A Udine sarà indubbiamente una partita parecchio complicata. Andremo ad affrontare una grandissima squadra, ma stiamo bene e dobbiamo continuare su questa strada. Sarebbe fondamentale chiudere l’anno con un risultato positivo”.