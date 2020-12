Benevento, Inzaghi: “L’obiettivo resta la salvezza, la strada è ancora lunga”

UDINE – Ieri sera il Benevento ha ottenuto il quinto successo del suo campionato (il secondo consecutivo) battendo a domicilio l’Udinese alla Dacia Arena. La compagine sannita si è imposta per 2-0 con le reti di Caprari e Letizia, che le hanno permesso di salire a quota diciotto punti in classifica, staccando di tre lunghezze proprio la squadra di Gotti. Una prima parte di campionato sorprendente per il Benevento, che non sembra affatto una neopromossa, non solo per i punti che ha ma anche per la qualità del gioco che esprime. Non è un caso che ‘Le Streghe’ adesso occupino il decimo posto. In conferenza stampa, Pippi Inzaghi ha espresso la propria soddisfazione.

LE SUE PAROLE – “Sono davvero contento, sia per il risultato che per la prestazione. Abbiamo giocato con personalità in casa di una squadra che veniva da una striscia positiva di sei partite. Ringrazio questi ragazzi perché mi hanno fatto passare un anno strepitoso, ricco di record in Serie B e ora stanno affrontando a testa alta questa Serie A. Passeremo un bel Natale con questo decimo posto in classifica, ma soprattutto con otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Questa è la cosa più importante, perché non dobbiamo dimenticarci che il nostro obiettivo stagionale rimane la salvezza. Sono molto felice per il presidente e per il direttore, che hanno creduto in me e ora io e la squadra li stiamo ripagando. Tuttavia, alla ripresa del campionato dovremo rimboccarci le maniche e ripartire al massimo, perché il cammino è ancora molto lungo”.

SULL’UDINESE – “E’ una squadra difficile da affrontare per chiunque. Infatti veniva da sei partite giocate bene e in cui aveva sempre fatto punti. L’Udinese ha dei centrocampisti e degli attaccanti di grossa qualità, in grado di metterti in difficoltà se non li affronti in un certo modo. I miei ragazzi però mi hanno reso orgoglioso ancora una volta. Voglio continuare a vedere questo spirito in campo anche nel nuovo anno”.