Udinese – Bentegodi da espugnare per sfatare i precedenti. Il dato

Non sarà una partita facile per i bianconeri di Runjaic. I dati sui precedenti con il Verona riportano un problema da superare

Il Bentegodi si conferma un campo stregato per l'Udinese. Da troppo tempo ormai i friulani faticano a trovare la via della vittoria allo stadio di Verona, un impianto che si è rivelato un vero e proprio fortino per la squadra di casa.