Udinese – Giannichedda: “Bertola? Ha ampi margini…” Le parole

Giuliano Giannichedda, ex giocatore di centrocampo dell'Udinese , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino. "È importante riconoscere il contributo di Pozzo per il progresso del calcio. Sono riusciti a sviluppare un sistema di scouting che ha portato alla scoperta di talenti che hanno aiutato l'Udinese a prosperare. Questo metodo di lavoro è diventato modello per altri".

"Oggi il mercato è giustamente più complesso, ma la filosofia dell'Udinese continua a rimanere la stessa. Se ci sarà un cambio di proprietà, sono certo che non sarà semplice gestirlo come hanno fatto i Pozzo. I risultati ottenuti, come i 31 anni di permanenza in Serie A, ne sono la prova".