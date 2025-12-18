News Udinese – Runjaic propone ancora Bertola? La probabile formazione

Dopo la prova convincente di Napoli , l'Udinese è alla ricerca di stabilità. Proprio la gara contro i partenopei deve essere l'esempio chiave da cui prendere sempre spunto. Contro la Fiorentina , Runjaic sembra essere già convinto sulla formazione titolare: ecco il probabile schieramento.

Sempre calcando il 3-5-2, tra i pali ci sarà Okoye. Il trio di difesa verrà composto da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulla fascia destra dovrebbe esserci Zanoli mentre sulla sinistra Bertola sembra essere il nome più intrigante. A centrocampo troverebbero conferma Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski.