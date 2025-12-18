Dopo la prova convincente di Napoli, l'Udinese è alla ricerca di stabilità. Proprio la gara contro i partenopei deve essere l'esempio chiave da cui prendere sempre spunto. Contro la Fiorentina, Runjaic sembra essere già convinto sulla formazione titolare: ecco il probabile schieramento.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Runjaic propone ancora Bertola? La probabile formazione
udinese
News Udinese – Runjaic propone ancora Bertola? La probabile formazione
Dal Bruseschi trapelano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione di mister Kosta Runjaic: Bertola ancora come esterno?
Sempre calcando il 3-5-2, tra i pali ci sarà Okoye. Il trio di difesa verrà composto da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulla fascia destra dovrebbe esserci Zanoli mentre sulla sinistra Bertola sembra essere il nome più intrigante. A centrocampo troverebbero conferma Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski.
La coppia d'attacco potrebbe essere rappresentata da Davis e Zaniolo Tutto è ancora da definire, ci sono diversi ballottaggi che aumenterebbero le probabilità di cambiare qualche pedina. Le ultime di mercato: Il bomber ai saluti! Offerta shock dal Brasile <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA