News Udinese – Bertola: “Siamo una squadra che…” Le parole

Il difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua nuova esperienza ad Udine e sul rapporto con Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 09:32)

Nicolò Bertola, nuova aggiunta alla difesa dell'Udinese, ha condiviso la sua esperienza e descritto la trasformazione della squadra in un'intervista fornite a Tuttosport:

Nicolò, che sensazione provi a vedere la classifica?«È fantastico: trovarci in cima, anche se sorprende tutti, ci riempie di orgoglio».

Udine fa parte del tuo destino: qui hai esordito in Serie A con lo Spezia. «Non posso dimenticare quel giorno poiché, oltre all'esordio, abbiamo celebrato la salvezza. Prima di entrare, Thiago Motta mi ha detto due cose, “divertiti, è il tuo momento” e mi ha posizionato a centrocampo, davanti alla difesa per i finali venti minuti. Quando l'arbitro ha fischiato, sono scoppiato a piangere».

Hai cominciato come centrocampista. «Sì, nelle giovanili ho giocato davanti alla difesa: proprio come mi ha schierato Motta».

Dove ti diverti di più?«Più sei avanzato, meglio è: se giochi in difesa sei molto più responsabile».

Qual è la principale differenza con la Serie B? «Nell'intensità: in Serie A devi pensare rapidamente, mentre la B è più fisica. Inoltre, c'è sicuramente una qualità superiore».

In che modo Runjaic ti ha già migliorato?«Nel lato mentale, nell'aggressività e nel mantenere la concentrazione per tutta la partita, curando particolarmente i duelli diretti contro gli avversari, perché se uno ti supera, ci sono dei problemi».

Qual è la qualità migliore dell'Udinese?«Siamo una squadra che si impegna al massimo, un gruppo che sa supportarsi e questo, secondo me, fa la differenza».

Perché hai scelto Udine? «Mi hanno cercato sin dall'inizio e parliamo di una grande società che ha prodotto tanti campioni nel tempo. Spero e credo di aver fatto la scelta giusta»

L'Udinese è uno dei posti migliori per crescere. . . «Sì, è un club che offre tutto il necessario per migliorare. Inoltre, c'è una mentalità molto internazionale in squadra che mi consente di conoscere altre realtà anche nello spogliatoio».

Quali sono le sue migliori caratteristiche?«È forte, fisico, ma sa anche giocare con la palla e per la squadra: ha tutto per essere ai massimi livelli».

Gattuso è stato in ritiro anche da voi: pensi alla Nazionale o è ancora troppo presto?

Quanto ti motiva affrontare il Milan dopo aver già battuto l'Inter?«È una motivazione in più, come lo è stata la vittoria a Pisa: sono due gare che ci hanno fatto capire per primi le nostre qualità. Ora dobbiamo continuare su questa strada».