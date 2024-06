News Udinese / Bertotto: “La prossima stagione ripartirei da Davis”

L'ex capitano dei friulani, Valerio Bertotto ha parlato dei bianconeri ai microfoni del Messaggero Veneto. L'attuale tecnico del Giugliano ha raccontato: "Ho vissuto la partita contro il Frosinone con grande preoccupazione, anche perchè ero allo Stirpe, dove ho visto persone a cui sono legato in società. Rivedere la mia squadra in una partita così importante con la consapevolezza che la serata potesse trasformarsi in grandissima tristezza è stato da batticuore. Suppongo e mi auguro che il grande spavento preso faccia mettere mano per rimediare. Il progetto tecnico è fondamentale per determinare il percorso da seguire. Ripartirei da Davis, mi piace molto per come sa trattare la palla e per la struttura. Lo dessero a me sarei felice di allenarlo. "