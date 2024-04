News Udinese – Beto in ospedale: ecco il punto sulle sue condizioni

Il portoghese Beto proprio ieri pomeriggio è stato costretto ad uscire dal campo per via di un grave infortunio. Il punto sulle condizioni

Weekend da dimenticare per l'Udinese e per tutti i suoi ex. Se la squadra esce ridimensionata e con un possibile cambio tecnico dal derby del Triveneto contro il Verona, anche alcuni dei suoi ex giocatori si trovano in una situazione pressoché disperata. Il centravanti Beto, infatti, è uscito dal campo in barella.