Notizie Udinese | Beto tra i preconvocati del Portogallo: chi va al Mondiale?

L'attaccante lusitano è solo l'ultimo dei giocatori bianconeri inserito nella lista da cui usciranno i convocati al Mondiali. Ecco gli altri

Redazione

Mancano solo poche settimane all'inizio del Mondiale in Qatar, manifestazione che per la prima volta verrà svolta durante l'inverno. Sarà un evento che scombussolerà le gerarchie del nostro campionato e per questo motivo sarà importante arrivare alla sosta del 13 novembre nelle migliori condizioni di classifica. Sottil lo sa ed è già al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio contro la Cremonese.

I bianconeri dovranno fare a meno sicuramente di Nehuen Perez, giocatore nell'orbita della nazionale Argentina. Scaloni, c.t. della Seleccìon, nutre molto gradimento per il centrale bianconero, vista la sua capacità di ricoprire più ruoli. Perez infatti si è contraddistinto nell'ultimo anno per la sua duttilità, offrendo buone prestazioni sia come centrale nella difesa a 4 che come braccetto in quella tre. Qualità che gli sono valse l'esordio con l'Albiceleste lo scorso settembre, nell'amichevole contro l'Honduras. in più, Perez, ultimamente sta mostrando un discreto fiuto del gol, arma che in un Mondiale può tornare assai utile.

Beto pre-convocato con il Portogallo — Un altro giocatore in lizza per abbandonare i bianconeri durante la sosta è Beto. Come riporta la federazione portoghese, il numero 9 dei friulani è stato inserito nella lista dei pre-convocati del Portogallo per il Mondiale. Ora, vista la folta concorrenza nel ruolo di attaccante, molto probabilmente Beto vedrà i compagni da casa, ma nulla è stato ancora definito. L'attaccante lusitano ha ancora 4 partite per convincere il c.t. Fernando Santos a regalargli un biglietto per il Qatar. Solo con i suoi gol potrà ottenere una chance di partecipare al primo Mondiale della sua carriera. E per questo, Sottil non può che sorridere. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema partita. Non puoi perdere tutte le valutazioni assegnate ai giocatori bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Torino <<<