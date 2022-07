News Udinese | Beto che guaio! Ma Sottil ha un asso nella manica

Dopo aver concluso la passata stagione con ben 61 reti all'attivo, l'Udinese sta cercando di trovare la giusta alchimia per ripetersi. Dalle amichevoli, su questo fronte, arrivano buone notizie: 17 gol fatti in quattro partite .

Se il buongiorno si vede dal mattino, i bianconeri hanno tutto sulla carta per ripetere, in termini offensivi, la seconda parte del campionato scorso. Ma arriviamo al dunque .

Con Pussetto tornato in Inghilterra al Watford e con Deulofeu sempre più vicino al Napoli (anche se la sua cessione rimane un grande punto interrogativo), Sottil affiderà il peso dell'attacco sulle spalle di Beto. Il gigante portoghese però non è ancora disponibile a causa dell'infortunio rimediato il 10 aprile al Penzo di Venezia ma freme per tornare a giocare. Non si sanno ancora i tempi di recupero, ma ormai dovremmo essere agli sgoccioli, anche perché manca poco al debutto ufficiale dei friulani. Ecco come cambierà l'attacco bianconero<<<