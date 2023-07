News Udinese | Beto strizza l’occhio a Thauvin: “Con lui mi trovo bene”

L'attaccante bianconero ha parlato ai microfoni di Udinese Tv nel post gara dell'amichevole vinta contro il Pafos dai friulani

Redazione

Uno degli uomini più chiacchierati del mercato dei bianconeri è sicuramente l'attaccante portoghese. Nonostante le voci, terza amichevole ed ennesimo gol per Beto, a segno in tutte le gare disputate finora. Anche se quest’ultima, contro il Pafos, non è stata semplice come le altre contro delle rappresentative locali: “È stata una partita difficile, la più complessa fino ad oggi. Ma i ragazzi hanno dato tutto per vincere e abbiamo vinto. Quello che è importante è che stiamo migliorando giorno dopo giorno”.

Nonostante la rete del momentaneo 1-0, l’attaccante non è mai sazio. “Sono contento di aver segnato, lo sono sempre. Voglio fare sempre più gol e creare questa abitudine per arrivare pronto al campionato”. Parole che fanno sperare a una sua permanenza in bianconero.

Le parole di Beto — Il gol del definitivo 2-0 è stato segnato dal compagno di reparto Florian Thauvin. “Con Thauvin mi trovo benissimo in campo, è un giocatore incredibile. È un calciatore top, vede cose che io non vedo”. L’intesa però si sta cementando con tutti. “Si sta creando un bel gruppo, è una squadra giovane. Siamo felici. Gli allenamenti sono duri, ma ce la facciamo!”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'incontro e di conseguenza andiamo a vedere il commento del match. Ecco il riassunto della terza vittoria stagione per l'Udinese <<<