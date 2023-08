Udinese – Beto e Thauvin sono pronti per il campionato / La rassegna

Per i bianconeri ieri in campo una sfida di quelle che si possono solo perdere. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha rischiato nel corso del primo tempo contro un Catanzaro davvero in ottima forma e da quel momento in poi, però, è uscito il gioco degli uomini di Andrea Sottil che sono riusciti a portare a casa il risultato sperato.