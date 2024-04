Ex Udinese – Non solo Beto, si ferma anche Udogie: il punto sull’intervento

All'Udinese ha fatto la differenza giornata dopo giornata ed incontro dopo incontro. Proprio per questo motivo è arrivata la chiamata in Inghilterra, più precisamente in una piazza davvero importante come il Tottenham. Destiny Udogie , però, si deve fermare e mettere la parola fine sulla prima annata lontana dall'Italia.

Un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico importante e che non solo mette il calciatore out per il finale con il Tottenham, ma anche per i prossimi Europei. Un colpo basso, visto che Destiny ha le qualità per essere titolare soprattutto se Spalletti dovesse confermare in difesa il passaggio a tre.