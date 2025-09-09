Udinese News – Tegola in casa bianconera? Le condizioni di Lovric

Non poteva terminare la sosta nazionali in modo del tutto positivo e infatti in casa Udinese ci sono stati dei problemi. Tanti erano i giocatori coinvolti in questa pausa e soltanto uno ha riportato dei danni fisici che preoccupano mister Kosta Runjaic.
Durante la partita con la nazionale slovena, Sandi Lovric è uscito dal campo per infortunio: ecco le sue condizioni
E’ terminata dopo 21 minuti la gara di Sandi Lovric contro la Svizzera. Il giocatore dei friulani ha accusato un infortunio e ha dovuto richiedere la sostituzione. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma chiaramente sarà da considerare a rischio per la partita di domenica a Pisa.
Runjaic rischia di perdere un top a centrocampo, pertanto potrebbero scaldarsi Piotrowski in primo piano e Miller (laddove il tecnico tedesco optasse per una trazione meno fisica e più offensiva). Vedremo cosa riporteranno gli esami strumentali. Le ultime di mercato: I Pozzo hanno deciso! Cessione UFFICIALE <<<
