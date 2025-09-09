Udinese News – Tegola in casa bianconera? Le condizioni di Lovric

Durante la partita con la nazionale slovena, Sandi Lovric è uscito dal campo per infortunio: ecco le sue condizioni

Lorenzo Focolari Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 11:18)

Non poteva terminare la sosta nazionali in modo del tutto positivo e infatti in casa Udinese ci sono stati dei problemi. Tanti erano i giocatori coinvolti in questa pausa e soltanto uno ha riportato dei danni fisici che preoccupano mister Kosta Runjaic.

E’ terminata dopo 21 minuti la gara di Sandi Lovric contro la Svizzera. Il giocatore dei friulani ha accusato un infortunio e ha dovuto richiedere la sostituzione. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma chiaramente sarà da considerare a rischio per la partita di domenica a Pisa.

Runjaic rischia di perdere un top a centrocampo, pertanto potrebbero scaldarsi Piotrowski in primo piano e Miller (laddove il tecnico tedesco optasse per una trazione meno fisica e più offensiva). Vedremo cosa riporteranno gli esami strumentali.