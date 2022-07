News Udinese | I bianconeri tornano ad allenarsi dopo il giorno di riposo

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club friulano. Oggi i bianconeri sono tornati ad allenarsi

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo i primi giorni di allenamento al campo sportivo Bruseschi di Udine, il club bianconero si è spostato in Tirolo, a Lienz, per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.

Dopo aver giocato sabato 16 Luglio l'amichevole contro l'Union Berlino, pareggiando per 3-3 e essere scesi in campo contro l'Ilirija Lubiana, i calciatori dell'Udinese hanno avuto un giorno libero per recuperare e per riposarsi in vista dei prossimi impegni. Infatti, il prossimo match sarà giovedì 21 Luglio, contro il Bayer Leverkusen e domenica 24 sfideranno la Nazionale qatariota. I bianconeri, dunque, si stanno preparando nel migliore dei modi per queste importanti amichevoli, che saranno molto utili per testare il livello di preparazione dei calciatori e per far capire a mister Sottil su cosa bisogna lavorare in vista della Coppa Italia e dell'imminente inizio di Serie A. Nello specifico, oggi l'ex tecnico dell'Ascoli ha programmato una doppia seduta dall'allenamento per i suoi ragazzi.

NUOVE DIVISE

Dalle prossime partite , i ragazzi bianconeri scenderanno in campo con magliette e pantaloncini nuovi. Dopo aver disputato i primi match della stagione con le divise dello scorso anno, l'Udinese ha presentato ufficialmente quelle della stagione 2022/23. Come accaduto già diverse volte, il club bianconero ha messo al centro del progetto il Pianeta Terra. Infatti lo slogan scelto è THE EARTH IS MY HOME, proprio per simboleggiare come i materiali utilizzati nella fabbricazione delle magliette siano sostenibili e non facciano del male al nostro pianeta. Come tutti gli anni, ovviamente, sono presenti le classiche righe bianconere e al centro lo sponsor Dacia. Ancora una volta lo sponsor tecnico è Macron.