News Udinese | I bianconeri aspettano Beto: il portoghese vuole il rilancio

L'attaccante portoghese ha dovuto superare diversi problemi in questo avvio di stagione. Ora tocca a lui riprendersi la titolarità

Redazione

Il sogno di poter andare ai Mondiali è sfumato proprio al traguardo per Norberto Beto, una delle punte di diamante dell’Udinese che, al netto della flessione delle ultime giornate, ha stupito tutti a suon di reti e buone prestazioni. meglio per Sottil che potrà avere il centravanti portoghese a disposizione per lavorare e recuperarlo al 100%. Beto in questo avvio è stato al centro anche di una situazione particolare in casa bianconera per quanto riguarda il minutaggio, ma intanto gli 11 gol della passata stagione e i 6 di questa, in un totale di 41 presenze, avevano portato il c.t. portoghese Fernando Santos almeno a portare l’ex Portimonense nella lista dei preconvocati. Era difficile fare di più considerando l’enorme talento della rosa lusitana, ma in futuro, dovesse continuare così, il numero 9 può sperare prima o poi di rappresentare i lusitani.

I bianconeri in attacco stanno vivendo un momento strano, dato che i gol difficilmente arrivano dal reparto offensivo. In più Sottil, per cercare una quadra, ha spesso optato per la staffetta tra Beto e Success, con il nigeriano che, anche giocando fuori ruolo, è riuscito a dare un contributo importante alla causa bianconera, non con le reti ma con le prestazioni. Spesso subentrante, il portoghese ha segnato comunque 6 reti nonostante in alcune partite sia parso lontano dal livello mostrato nella passata stagione.

L'infortunio e il ritorno — Quell'infortunio patito nell'aprile 2022, a Venezia, e che si è trascinato per buona parte dell'estate, ha sicuramente inciso su questa situazione, soprattutto perché ha fatto si che saltasse tutta la preparazione, cosa fondamentale per un calciatore con il suo fisico. Beto ha sicuramente costretto Sottil a gestire i suoi minuti. La sosta gli permetterà, almeno in teoria, di poter lavorare per tornare in pianta stabile ad essere titolare dell'Udinese. I bianconeri hanno bisogno dei suoi gol.