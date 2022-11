Notizie Udinese | I bianconeri festeggiano oggi 126 anni di storia

E sono 126 , portati bene, ma pur sempre 126. Oggi è il compleanno del club friulano che è la seconda società più anziana d'Italia, dopo naturalmente il Genoa, fondato dai marinai inglesi nel 1983. La storia dei friulani però non è da meno, se si pensa che rispetto ai rossoblù, l'Udinese ha da subito avuto una caratteristica particolare che ha evidenziato la vocazione del territorio per il gioco del calcio. Ovvero che i suoi giocatori erano tutti studenti di Udine mentre quelli della squadra genovese, delle milanesi e torinesi erano stranieri.

Gli udinesi, ginnasti della Società di Ginnastica e Scherma, avevano una peculiarità che li distingueva dal resto dei club: erano un po' originali per via dei baffi a manubrio , ma sono stati i precursori del gioco del calcio e hanno lasciato una traccia indelebile di cui la città di Udine è sempre stata loro grata.

Un compleanno da record

E quale modo migliore di festeggiare questa ricorrenza se non con il miglior bottino di punti da quindici anni a questa parte. E di questo va dato merito alla società che negli anni ha sempre saputo rinnovarsi rimanendo costantemente ad alti livelli. Soprattutto se si pensa che l'Udinese è una provinciale. Guido Gomirato, noto giornalista sportivo friulano, ricorda che "Quella del 30 novembre è comunque data indicativa (stabilita da Figc e Lega Calcio) dato che il calcio Udinese era attivo de facto dal 1895". Ripercorre quindi le fasi salienti della storia del club fino ad oggi, quando la squadra è impegnata nel 28esimo campionato consecutivo in serie A. Un record per una città di 100mila abitanti che festeggia anche le nozze d'oro con il massimo campionato di calcio, in cui solo 13 squadre hanno più presenze. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato. Non perdere tutte le ultime sul mercato. L'Udinese compila una lista di undici giocatori: ecco gli obiettivi <<<