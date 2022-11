Udinese | I bianconeri sempre in prima linea contro la violenza sulle donne

I friulani hanno pubblicato sui propri canali social la piena adesione al progetto della Serie A contro la violenza sulle donne

La squadra bianconera è tornata al lavoro questa mattina per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Nel frattempo, sui propri canali social ha annunciato la propria adesione a un progetto nobile come quello contro la violenza sulle donne. I bianconeri infatti si sono dimostrati ancora una volta promotori dell'iniziativa "Un rosso alla violenza", progetto di WE WORLD ONLUS che prevede un segno rosso in ricordo delle donne vittime di violenza.

A questa iniziativa, hanno preso parte come testimonial, due leader della formazione friulana, ovvero Deulofeu e Pereyra, che hanno posato con un vistoso segno rosso sul volto sui canali social del club bianconero. Questa è l'ennesima prova che l'Udinese è molto attenta alle attività per il sociale, fatto per cui sono stati premiati a Dubai la settimana scorsa.

Udinese per l'ambiente — Oltre all'attività contro la violenza sulle donne l'Udinese è anche molto attenta alle sfide sull'ambiente. La figlia del patron dell'Udinese ha parlato due settimane fa, sottolineando l'importanza di questa sfida: "Si tratta, infatti, della sfida più importante che attende il calcio da qui ai prossimi dieci anni. Come Udinese abbiamo ribadito di voler mantenere la nostra centralità e i nostri sforzi anche a livello internazionale per quella che per noi è una vera e propria missione condivisa con i nostri partner, motore di questo progetto".