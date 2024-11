Udinese News – Senza bianconeri, ma è una super nazionale: la rassegna

L'Italia è ai quarti di finale di Nations League, competizione che si giocherà nel corso di quest'estate. Un traguardo importantissimo per la squadra di Luciano Spalletti che non solo si prende il pass, ma anche (con buona probabilità) la prima posizione in classifica, visto che basta una sconfitta con meno di due gol di scarto per essere sicuri del vertice del girone.