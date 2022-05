Udinese – Dai bianconeri alla top 11 della Ligue 1 / Il talento è esploso

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra incredibile e che vuole continuare a stupire

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice e che non potrà essere sottovalutato. Dall'altra parte del campo ci saranno i padroni di casa che saranno disposti a tutto pur di guadagnare la salvezza matematica. Stiamo parlando della Salernitana di Davide Nicola, una società che nell'ultimo periodo si sta rivelando una vera e propria corazzata. Proprio sabato ha avuto la chance della salvezza diretta e l'occasione è passata dai piedi di Diego Perotti, solo che l'argentino ha fallito il rigore della possibile permanenza nella massima serie del calcio italiano. Intanto c'è un ex bianconero che si sta facendo notare all'estero . Continua a fare faville ed ora colleziona l'ennesimo premio personale.

Il giocatore al centro dell'articolo sta continuando a fare del suo meglio e stiamo parlando di un vero e proprio talento che fino a quando ha difeso la maglia bianconera ha fatto sempre il massimo. Stiamo parlando di un centrocampista che ha regalato una vittoria storica come quella sul team di Torino all'epoca allenato da Maurizio Sarri. Il suo nome è Seko Fofana e le intenzioni sono quelle di continuare a sorprendere. Intanto andiamo a vedere in quale ambito è stato premiato.

Ha giocato una stagione a ritmi altissimi e di conseguenza il premio che gli è stato consegnato oggi è solamente una ciliegina su una torta fatta di grandissime prestazioni. Ha condotto il Lens nei piani alti della classifica principalmente grazie alle sue giocate. La lega francese lo ha messo nella top 11 del suo campionato e questo premio è sicuramente un bellissimo riconoscimento a quanto di buono fatto nelle ultime stagioni. Ora suonano le sirene dei migliori club europei per un giocatore cresciuto nell'Udinese. In conclusione, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Un doppio scambio in vista <<<