News Udinese – I bianconeri tornano in campo? La decisione di Runjaic

I bianconeri continuano a pianificare in vista della prossima stagione che prenderà il via tra qualche settimana. Ecco tutti i dettagli

L'Udinese sta già iniziando a pianificare la prossima stagione di campionato. La squadra bianconera non ha tempo da perdere e proprio per questo motivo si sta già muovendo sulla pianificazione totale. Nel corso delle ultime ore sembra essere spuntata la data dell'inizio della preparazione per farsi trovare al meglio e senza alcun tipo di sorpresa.

Secondo il Gazzettino sembra già esserci un accordo e di conseguenza il 2 Luglio il club con la maggior parte dei suoi elementi si ritroverà per preparare la prossima stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. C'è il 2x1, via Bijol? Arrivano due centrali <<<