Il team bianconero continua a fare la differenza sul campo da gioco. La quarta vittoria di fila è arrivata ed ora la squadra è infermabile
Rassegna stampa
Il team bianconero continua a giocare un calcio che viene invidiato dalla maggior parte delle squadre della nostra serie. Una squadra che oltre a imprendere un tipo di gioco molto interessante è stata capace di togliersi parecchie soddisfazioni in queste prime settimane. L'idea sicuramente è quella di continuare in questo modo e fare la differenza nel migliore dei modi.
Rassegna stampaLa squadra, adesso, si gode il risultato positivo ed un giorno di pausa prima di riprendere la preparazione verso un altro incontro molto importante. Si vuole continuare a sorprendere, anche contro i vice campioni d'Italia. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<
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