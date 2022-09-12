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Il team bianconero continua a giocare un calcio che viene invidiato dalla maggior parte delle squadre della nostra serie. Una squadra che oltre a imprendere un tipo di gioco molto interessante è stata capace di togliersi parecchie soddisfazioni in queste prime settimane. L'idea sicuramente è quella di continuare in questo modo e fare la differenza nel migliore dei modi.

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1 Rassegna stampa 2 Una prestazione sontuosa 3 Sapore d'alta classifica

La squadra, adesso, si gode il risultato positivo ed un giorno di pausa prima di riprendere la preparazione verso un altro incontro molto importante. Si vuole continuare a sorprendere, anche contro i vice campioni d'Italia. Non perdiamo altro tempo e