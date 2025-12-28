Non poteva finire con una sconfitta. L'anno dell'Udinese meritava una svolta finale e il pareggio di ieri sera ha testimoniato tanti aspetti. Il primo è quello di una squadra ancora alla ricerca della sua identità. Saper stare in campo alla pari contro Inter, Napoli, Atalanta e Lazio (10 punti totali) è il lato positivo della medaglia.
Udinese – Finisce in utilità il 2025 bianconero: l’analisi del match
Un pareggio strappato all'ultimo respiro: la squadra di Runjaic chiude l'anno portando a casa un punto vitale per la classifica
Dall'altra parte, nelle gare "alla portata" la squadra si perde in se stessa toccando picchi bassi. Contro la Lazio si è trattato di un match giocato alla pari. Forse la squadra di Sarri ha avuto occasioni più nitide ma comunque la girata di testa di Ekkelenkamp, la stoccata di Zaniolo e i continui attacchi all'area di rigore celeste, non sono stati da meno.
Adesso l'anno che verrà dovrà portare una nuova aria, sebbene si giocherà tra una settimana. Mentalmente si può comunque tentare di voltare pagina e di scrivere una storia migliore rispetto a quella di oggi. Le valutazioni del match: A volte è una questione di centimetri: le pagelle <<<
