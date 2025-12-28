Udinese – Finisce in utilità il 2025 bianconero: l’analisi del match

Non poteva finire con una sconfitta. L'anno dell'Udinese meritava una svolta finale e il pareggio di ieri sera ha testimoniato tanti aspetti. Il primo è quello di una squadra ancora alla ricerca della sua identità. Saper stare in campo alla pari contro Inter, Napoli, Atalanta e Lazio (10 punti totali) è il lato positivo della medaglia.