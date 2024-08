Udinese – Biasin su Sanchez: “Giocatore fortissimo.”

Il centravanti Sanchez è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Udinese. Proprio per questo motivo non manca anche il commento di Biasin

L'affare Nino Maravilla che torna all'Udinese ha spostato non pochi commenti in giro per il web. Sicuramente si tratta di una trattativa di primissimo livello e soprattutto che rialza il club della famiglia Pozzo sia a livello nazionale che internazionale. Andiamo a leggere nel dettaglio anche il commento di un esperto giornalista come Fabrizio Biasin.