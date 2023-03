Atalanta-Udinese / Bijol: “Abbiamo svolto un’ottima fase difensiva”

Ecco le dichiarazioni del calciatore sloveno Jaka Bijol, dopo la partita di ieri pomeriggio. Il punto su un match di primissimo livello

Redazione

Altro pari per i ragazzi di Sottil. Un match che ha sicuramente fatto divertire anche i tifosi neutrali nonostante la partita sia terminata reti bianche. Sicuramente questo è un passo in avanti per la squadra, dopo il pareggio casalingo con lo Spezia. Nonostante si arrivi ad una sola vittoria negli ultimi diciassette incontri. Ora arriva una seconda trasferta che andrà vinta a tutti i costi contro una formazione ostica come l'Empoli di Paolo Zanetti, ma nel frattempo non perdere le dichiarazioni da parte dei giocatori al termine dell'incontro. Ecco le parole di Jaka Bijol.

Come giudichi la prestazione?

“Partita molto importante per noi. Sono felice per tutta la squadra. Un buon pareggio senza prendere gol, tutti noi abbiamo dato il 100%. Questa prestazione ci dà fiducia per ripartire subito con l’Empoli.”

Esiste ancora l'obiettivo Conference League?

“Non voglio parlare di Europa o classifica. Noi pensiamo partita per partita ed ora sono già proiettato a vincere contro l’Empoli. Solo in questo modo riusciremo a dare il 100% e a fine stagione faremo i conti.”

Le parole di Bijol — Nonostante l’Atalanta abbia cambiato modulo d’attacco durante la partita, “siamo stati bravi a reagire e tutta la linea difensiva era concentrato e focalizzata sulle marcature. Ma tutta la squadra in generale ha giocato un’ottima fase difensiva, provata tante volte in allenamento.” Si conclude qua la trasferta di campionato bianconera. Non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Atalanta-Udinese <<<