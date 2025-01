Notizie Udinese – Bijol: l’autogol contro il Como: un errore che pesa

Il match tra Como e Udinese , terminato con una netta vittoria dei lariani, è stato segnato da un episodio che ha ulteriormente complicato la situazione per i friulani: l'autogol di Bijol . Al 78esimo minuto, su un cross dalla sinistra, il difensore sloveno, nel tentativo di anticipare un avversario, ha deviato inesorabilmente la sfera alle spalle di Sava . Un errore che ha gelato la squadra e che ha contribuito a indirizzare definitivamente la partita in favore del Como .

L'azione è stata rapida e imprevedibile. Bijol, sotto pressione, ha cercato di risolvere la situazione con un intervento che, purtroppo, si è rivelato fatale. L'autogol ha rappresentato una mazzata per l'Udinese, che in quel momento stava cercando di rientrare in partita.