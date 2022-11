Spezia-Udinese | Bijol nel pre-gara: “Becao giocatore troppo importante per noi”

Per concludere

Al termine dell'intervista, Bijol ha ricordato come quella che vedremo tra poco non sarà una partita facile perché anche i liguri hanno bisogno di fare punti. in più, il centrale sloveno arrivato in estate dal Cska non sembra preoccupato per il big match di sabato prossimo contro il Napoli. La sfida contro i primi della classe, oggi impegnati al Maradona contro l'Empoli, non sembra distrarre né il giocatore né la squadra: “Pensiamo solo allo Spezia. Vincere oggi sarebbe molto importante. Dopo la gara penseremo al Napoli”. Ma Bijol non ha dubbi sul fatto che l'Udinese riuscirà a fare la partita come mister Sottil l'ha preparata nel corso della settimana.