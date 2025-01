Udinese – Bijol, un futuro ancora da scrivere: il mercato è in attesa

Il futuro di Jaka Bijol continua ad essere un'incognita. Il talentuoso difensore centrale, corteggiato da numerosi club di Serie A e non solo, è al momento legato all'Udinese . Nonostante le voci di mercato che lo vedono come uno dei profili più interessanti, la situazione rimane bloccata.

Il mercato di gennaio, dunque, non riserverà sorprese per il difensore sloveno. Sarà la prossima estate la finestra di mercato decisiva per capire quale sarà il suo futuro. Intanto, Bijol continua a concentrarsi sul presente, dando il massimo per l'Udinese.