Udinese – Bijol ha chiarito il suo futuro! Le parole del difensore

“Onestamente no. Desidero fare un passo in avanti, voglio crescere ulteriormente, cerco una nuova sfida".

"Vedremo come evolve la situazione". Sento il bisogno di cambiare, cosa normale per un calciatore di 26 anni. Soprattutto dopo una stagione in cui avremmo potuto ottenere di più alla fine. È stata comunque una buona annata con ottime prestazioni, ma alla fine abbiamo abbassato un po’ il nostro standard. Si poteva fare di più".

“Buona domanda a cui non abbiamo risposte. Se le avessimo avute, avremmo avuto risultati migliori. Ci sono stati sempre problemi, tra infortuni e altre situazioni. Come squadra non abbiamo trovato le risposte, ed è per questo che alla fine non abbiamo vinto più partite. Peccato, ma abbiamo ancora un’ultima domenica e vogliamo terminare la stagione in maniera positiva davanti ai nostri tifosi. ”