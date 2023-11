Udinese | Bijol e Lovric in campo per riportare la Slovenia agli Europei

Questa sera i due giocatori bianconeri avranno il match point decisivo per riportare la propria nazionale ad Euro2024 a 23 anni di distanza

Non solo Italia-Ucraina, questa sera sarà sfida decisiva anche per altre nazionale. Tra i match più importanti in ottica qualificazione a Euro 2024 troviamo sicuramente Slovenia-Kazakhistan. Gara di cartello che vede da vicino due giocatori bianconeri del calibro di Jaka Bijol e Sandi Lovric.