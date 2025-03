Notizie Udinese – Lovric e Bijol inamovibili per la Slovenia

I due perni bianconeri sono partiti come titolari contro la Slovacchia: la gara è finita con un pareggio per un totale di 0 a 0

Nella gara di andata dei playoff di Nations League tra Slovacchia e Slovenia , il commissario tecnico Kek ha schierato sin dall'inizio i due giocatori dell'Udinese Jaka Bijol e Sandi Lovric . Si trattava di un match importante per entrambi per dimostrare il loro valore.

Bijol ha disputato l'intera partita, mentre Lovric è stato sostituito all'90°. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0. Non ci sono stati grandi spunti da nessun lato. Si è trattato di una partita piatta sotto il punto di vista degli expected goals (0.79 la Slovacchia e 0.25 la Slovenia) e i tiri in porta (5 totali in tutta la partita).

Il match di ritorno si giocherà domenica 23 marzo e la squadra di Kek si vorrà far trovare pronta davanti ai propri tifosi. Sia Lovric che Bijol saranno fondamentali per portare in alto la propria nazionale.