Udinese – Bijol: “ Ci manca attenzione…” Le parole

Ecco le parole di Bijol nel post gara:“Ci manca attenzione, aggressività e concentrazione; in sostanza, mancano molte cose. È fondamentale prepararci al meglio per la prossima partita contro il Torino, ma così non possiamo andare avanti. Non possiamo pensare che, una volta raggiunti i 40 punti, il nostro obiettivo sia esaurito. Abbiamo una squadra capace di ottenere di più e lo abbiamo dimostrato in numerose occasioni”.