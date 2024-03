News Udinese | Bijol: “MI sento bene. Rientrerò quando sarò al 100%”

Ospite d'onore a Udinese Tonight. Jaka Bijol, tornato in gruppo quest'oggi, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica: "È stato un periodo difficile, come ogni giocatore penso quando ha un infortunio del genere. Mi sono allenato nel modo giusto per tornare il più presto possibile. Oggi sono stato con i compagni per la prima volta e mi sono sentito bene . Non c'è una data del rientro definitivo, devo sentirmi bene per essere sicuro di dare il 100% alla squadra. Manca poco".

Sul momento dei bianconeri: "Parliamo tanto in spogliatoio quasi ogni giorno su cosa serva fare per trovare una vittoria. È difficile dire che è successo perché ci alleniamo bene in settimana al 100% e dispiace non portare il successo a casa. Ci sono tanti momenti in una partita e quando sono difficili bisogna lavorare come squadra. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci salviamo al 100%, non vedo come potremmo andare in Serie B. Quando vedo questa squadra ogni giorno vedo qualità e motivazione da parte di tutti noi per fare buoni risultati nelle prossime gare. Non vedo come non possiamo andare bene, siamo un gruppo vero. Non ho paura. I miei compagni hanno anche giocato belle partite, pure in difesa. Sappiamo che non è un bel momento ma i nostri errori non sono solo di campo ma anche di testa. Dobbiamo rimanere concentrati di qui alla fine".