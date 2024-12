Udinese – Il pilastro della difesa risolve la partita: Bijol in goal a Monza

In un momento di sofferenza Jaka Bijol accende l'entusiasmo in casa Udinese realizzando il goal della vittoria per 1 a 2 contro il Monza

Nicola Badursi 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 14:06)

Sempre di più sono le voci di mercato sul suo futuro e nella partita di ieri si è appreso il perché. Jaka Bijol, difensore sloveno classe 99 ormai reduce da due stagioni a Udine, è stato eletto l'uomo del match contro il Monza. Runajic è sempre più soddisfatto del giocatore.

La squadra di Nesta ha messo in seria difficoltà la difesa friulana. Gli attacchi offensivi sono stati tanti sia nel primo che nel secondo tempo. A distinguersi su tutti sono il colpo di testa di Djuric parato in extremis dal giovane Sava e la traversa colpita da Dani Mota al 78esimo. Per tanti si è trattata di una partita a senso unico, dal momento che l'Udinese è riuscita a effettuare soltanto 4 tiri in porta: pochi ma buoni.

Nel momento del provvisorio pareggio per 1 a 1, a catalizzare il quarto tiro nello specchio è proprio Bijol. Il Monza è completamente sbilanciato in avanti, l'Udinese esce bene dalla pressione il difensore sloveno scatta in avanti, viene servito, calcia a tu per tu con Turati ed è goal. Una gioia oltre che una conferma sulla qualità di Bijol, il quale regala una vittoria dopo più di un mese alla sua squadra. Per sapere le valutazioni della gara, ecco le pagelle: Le pagelle dell'incontro Monza-Udinese 1 a 2 <<<