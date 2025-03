Udinese – Bijol nel post: “ci è mancato qualcosa…” Le parole

Il difensore dei bianconeri è intervenuto nel post gara analizzando quanto accaduto durante il derby: ecco le parole

Lorenzo Focolari Redattore 15 marzo - 18:27

Bijol è intervenuto a fine partita, commentando la prestazione generale: “Durante tutta la partita ci è mancato qualcosa. Gli avversari si sono mostrati molto abili in fase difensiva, compatti e pronti a difendersi tutti insieme, rendendoli un avversario ostico per chiunque. Davanti non abbiamo creato abbastanza occasioni, ma comunque abbiamo disputato una buona partita; poi, un gol davvero spettacolare come quello di Duda ha deciso l'incontro”.

“Questa partita non cambia la nostra situazione. Stiamo lavorando con impegno e sappiamo che giornate come questa possono capitare. Non abbiamo giocato male, ma è chiaro che ci è mancato qualcosa. Adesso analizzeremo il match e proseguiremo il nostro cammino, non è successo nulla di grave: siamo sulla strada giusta. Fino ad ora abbiamo ottenuto molte vittorie e sono certo che ne arriveranno altre”.

"Personalmente, mi trovo bene con questo modulo. Il mister desidera lavorare in questo modo e credo che lo apprezzi molto; è importante che il suo stile di gioco emerga in campo. L'intera squadra sta facendo un ottimo lavoro e l'obiettivo è che tutto ciò si rifletta nell'andamento delle partite. Anche se oggi non abbiamo vinto, abbiamo comunque giocato bene".