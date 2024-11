Notizie Udinese – Bijol primo in una speciale classifica: tutti i dettagli

Jaka Bijol continua a lavorare in vista delle prossime sfide di campionato. Il difensore detiene il primo posto in una speciale classifica

Jaka Bijol continua a lavorare dopo il ritorno dalla nazionale slovena e si gode un vero e proprio record sotto tutti i punti di vista. Il calciatore al momento è l'unico di movimento ad aver collezionato tutti i minuti da inizio stagione. Assieme a lui anche Maduka Okoye in questa speciale classifica, visto che ha detto la sua in tutte le sfide tranne la Coppa Italia contro il Cagliari (match d'esordio per Razvan Sava).