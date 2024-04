Notizie Udinese / Bijol: “Questo club non può giocare in Serie B”

Altra sconfitta per i bianconeri che ora rischiano grosso. A parlare del risultato, è stato Jaka Bijol, che in un'intervista a TV12 si è espresso così: " È un momento difficile ma dobbiamo alzare la testa e andare avanti già da domani. Non si può più sbagliare , mancano cinque partite e dobbiamo assolutamente salvarci. Abbiamo preso tanti, troppi gol negli ultimi minuti."

Bijol ha poi proseguito: "Ora dobbiamo mostrare carattere perché siamo giocatori veri. Sono sicuro che in queste ultime gare daremo il massimo, l'obiettivo è troppo importante per tutti: l'Udinese non può giocare in Serie B". Infine, sul cambio di panchina degli ultimi giorni: "È sempre un po' difficile cambiare allenatore. Per quanto riguada Cioffi abbiamo sbagliato tutti quanti, assieme. Cannavaro ha però grande carattere, dobbiamo ascoltare ogni parola che dice in spogliatoio e portarla sul campo". Parole da leader quelle dello sloveno, giocatore sempre più importante per i friulani.