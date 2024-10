Udinese – Bijol in rampa di lancio: “Posso ancora migliorare…”

Bijol è in rampa di lancio e non vede l'ora di mettersi in mostra in vista dei prossimi match di campionato. Il calciatore ha detto la sua

vJaka Bijol continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo, il difensore centrale dell'Udinese, è stato intervistato da un'importante emittente come TV 12. Andiamo a leggere nel dettaglio le sue dichiarazioni ed il punto su questa avventura italiana.

"In questi due anni e mezzo, la mia evoluzione è stata continua. Sono arrivato dalla Russia, dove la tattica non era molto sviluppata. Qui in Italia, invece, un difensore può crescere tantissimo, e tutti ti possono aiutare". Ha poi continuato: "Non avevo mai giocato in questo modo, ma abbiamo lavorato molto insieme. Ci sono stati alti e bassi, ma ho sempre imparato e posso ancora migliorare".