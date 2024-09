Notizie Udinese – Bijol in ripresa ed ora arriva l’Inter: il focus

Jaka Bijol è senza ombra di dubbio uno dei migliori difensori centrali della nostra Serie A e dopo un paio di passaggi a vuoto contro club come Parma e Roma, è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata e tornare a guidare l'Udinese. Proprio con la Salernitana è arrivato il primo gol della sua stagione ed adesso una prova da non sottovalutare.