Udinese – Bijol saluta Udine e accoglie l’Inghilterra: le parole

Jaka Bijol saluta Udine con un messaggio su Instagram : “Caro popolo di Udine, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti voi per i meravigliosi tre anni che ho trascorso in questa bellissima città e in questo fantastico club. . . Ci sono stati momenti belli e difficili, ma per queste esperienze sarò eternamente riconoscente. Ringrazio l'Udinese Calcio per la fiducia che mi ha accordato sin dal primo giorno e, in particolare, un grazie a tutti i miei compagni di squadra e allo staff che hanno reso ogni giornata in questo club indimenticabile! Ho sempre dato il massimo per la maglia bianconera e sarò per sempre grato per tutto il supporto che ho ricevuto!

Il difensore Jaka Bijol ha successivamente condiviso le sue impressioni con il sito ufficiale del Leeds, esprimendo le sue sensazioni subito dopo aver firmato il contratto che lo unirà alla squadra neopromossa in Premier per i prossimi cinque anni. Ha affermato: "Oggi rappresenta un grande giorno per me e la mia famiglia, sono molto contento di essere qui. Potrebbe essere il giorno più importante della mia carriera fino ad ora, sono pronto ad affrontarlo. Ho lavorato duramente per arrivare a questo punto e sono qui per questa ragione. Si tratta di un cambiamento significativo per tutti: per me e per il club, e insieme saremo pronti. Sono convinto che sia io che la squadra siamo pronti per la Premier League. Posso garantire che darò il massimo in ogni allenamento e fin dalla prima partita della stagione".