News Udinese | Bijol squalificato: con lo Spezia sarà emergenza in difesa

Il centrale sloveno non ci sarà contro i liguri e si va ad aggiungere alle defezioni di Perez ed Ebosse. Sarà emergenza totale

Redazione

Da martedì l'Udinese inizierà a preparare la prossima gara, quella di domenica contro lo Spezia, in programma alle 18. Sarà una prima volta per i liguri, visto che dovrebbe essere l'esordio di Semplici sulla panchina spezzina. con Un match delicato, in cui la squadra di Sottil dovrà riuscire a trovare quel successo che alla Dacia Arena manca dal 18 settembre. Il tecnico bianconero dovrà studiare con particolare attenzione l'assetto della retroguardia che sarà certamente priva di Bijol, che dopo il giallo di ieri sarà fermato dal giudice sportivo.

Trema l'Udinese. Con Bijol out per squalifica Sottil dovrà trovare una quadra. Anche perché all'assenza del centrale sloveno si aggiungono le indisponibilità di Perez ed Ebosse. L'argentino ieri non è stato nemmeno portato in panchina per un affaticamento muscolare avvertito nel riscaldamento, mentre il camerunese, secondo le prime indiscrezioni che ci giungono da Udine, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio che lo ha costretto ad uscire al 10' del primo tempo. Entrambi saranno valutati dallo staff medico martedì, giorno fissato per la ripresa degli allenamenti.

Recuperato Masina — Per una notizia negativa ne arriva una estremamente positiva. Ieri, infatti, ha fatto il suo ritorno in campo di Adam Masina, ai box da settembre per l'infortunio al ginocchio riportato con la Fiorentina. Il centrale marocchino è entrato a freddo nella serata di ieri e si è reso autore di una buona prova, attenta e rassicurante dal punto di vista atletico. Toccherà a lui guidare la retroguardia domenica prossima. Ma non finisce qui. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<