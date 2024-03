Notizie Udinese | Bijol è tornato: come cambia l’assetto difensivo

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jaka Bijol in casa Udinese. Il difensore sloveno è infatti tornato ad allenarsi in gruppo. Piccoli passi per il centrale bianconero che dopo le due settimane di lavoro differenziato ha ritrovato il ritmo gara. Bijol era fermo dalla gara con la Roma, dove aveva riportato la frattura da stress allo scafoide. Un assenza che in difesa si è fatta sentire in modo notevole. L'esperienza, la leadership e soprattutto la solidità in marcatura sono tutti fattori che in questi mesi ai bianconeri sono mancati.