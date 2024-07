LIVE Udinese 2-0 Bilje / Raddoppio a firma di Lucca su assist di Brenner

L'Udinese è pronto per la sfida di campionato ai bianconeri di Runjaic. Ecco tutti i dettagli e il racconto della sfida minuto per minuto

45+2' Termina la prima frazione di gioco con un club solo in campo e una squadra che nonostante il ritiro sia appena iniziato è già riuscita a far vedere le sue idee di gioco.

45' Ennesimo miracolo dell'estremo difensore Drascek del Bilje. In questo caso ipnotizzato Brenner in una situazione di tu per tu.

8' Grande occasione per Lucca, colpo di testa davvero di poco a lato. Pubblico entusiasta per questo inizio bianconero.

Primo tempo

Tutto è pronto per la prima sfida di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese. Un match fondamentale per fare la differenza ed iniziare a capire quali saranno i suoi dettami tattici. Andiamo a vedere l'incontro minuto per minuto in diretta testuale.